Daniel Bertoni, ex Nazionale argentino campione del mondo nel 1978, in passato in Serie A con le maglie di ​Fiorentina, il Napoli di Maradona e l’Udinese, ha rivelato di avere un cancro alla prostata. Bertoni, 66 anni, ha parlato alla radio di Buenos Aires Late: "Ho un cancro alla prostata. Ho appena effettuato alcuni esami e mi dicono che sto bene. Per fortuna ho una buona assicurazione medica, e gli oncologi mi stanno curando molto bene".