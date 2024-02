Daniel Maldini: 'Il Monza è perfetto, ma voglio tornare al Milan. Su mio papà...'

Redazione CM

Lunga intervista di Daniel Maldini, centrocampista offensivo del Monza in prestito dal Milan, al Corriere della Sera: "Incontrare il Milan sarà sempre un’emozione speciale, non potrà mai essere una gara come le altre. Il mio sogno non è mai cambiato: tornare un giorno a Milanello, da protagonista".



LA SCELTA DI MONZA - "La trattativa col Monza? Da tempo se ne parlava. I colloqui sono stati velocissimi: alle 14 mi hanno prospettato l’opportunità, alle 18 ero già a Milano.Appena ho sentito la voglia di Galliani di puntare su di me, mi sono sentito a casa. Poi a Empoli avevo una situazione complicata, quindi è stato semplice optare per questa soluzione".



TORNARE AL MILAN - "Sarebbe il massimo. Devo stare bene e giocare qui, poi vediamo a fine stagione. Pioli in questi mesi non l’ho mai sentito, ci siamo salutati a Empoli il mese scorso".



DELUSIONE DI PAPA' PAOLO - "L'addio di mio papà al Milan? Sono cose che succedono. Nel lavoro capita che i rapporti finiscano. Ma non mi faccia dire altro".