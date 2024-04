Daniel Maldini: 'Il ruolo, il rapporto con papà Paolo e con Palladino. Futuro al Milan? Solo se gioco'

Lunga intervista, a Sportweek, ditrequartista del Monza: L’allenatore mi parla, già quello mi dà tranquillità. E poi la fiducia: come dicevo, mi è capitato di sentirla dentro di me anche in passato, ma erano alti e bassi. Al Monza è la prima volta che invece mi arriva dall’esterno, e fin dal primo momento del mio arrivo, grazie a Palladino e ad Adriano Galliani. Tutto questo aumenta la mia autostima. Mi sento diverso, più coinvolto e quindi più consapevole dei miei mezzi"."Siamo una famiglia normale. Con papà mi vedo dopo le partite: mi fa qualche domanda, mi offre qualche consiglio, ma con lui parlo di tutto, come un qualsiasi padre col figlio".

"È sempre un’opzione e un desiderio, ma il Monza mi sta dando tanto. Se dovessi tornare al Milan, andrei con l’obiettivo di giocare, non certo di stare seduto in panchina""Mi piace di più giocare trequartista, ma forse in questo momento per me è meglio il ruolo di esterno sinistro""In porta Buffon, tra i centrali difensivi mi tocca mettere il mio papà e l’altro… vediamo… Sergio Ramos. Terzini, a destra Cafu e a sinistra Roberto Carlos. Tre centrocampisti: Pirlo in mezzo, Zidane e Iniesta ai suoi lati. Due trequartisti: Messi e Maradona, anche se mi piace tanto Ronaldinho. Davanti, Ronaldo il Fenomeno".