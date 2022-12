Danielè stato ospite di “Dazn Talks Serie A… ma è LOST IN THE WEEKEND”.Abbiamo ricominciato il 27, stiamo lavorando come se fosse una pre-season. Poi andremo a Valencia fino al 22. Sto seguendo il Mondiale, tifo per l’Argentina ma vedo la Francia come favorita. E mi ha sorpreso l’eliminazione della Germania”.“Ho sempre giocato in attacco, non è vero che ho iniziato in difesa. Ho sempre giocato dal centrocampo in su”.: “All’età di 7 anni ero già al Milan. Tifo? Non avevo scelta, credo (ride, ndr). È stato bello salutare i compagni per la mia partenza, sapevo comunque che li avrei rivisti poco tempo dopo”.“Avevo la necessità di andare via e provare un’esperienza fuori da casa. Il gruppo è giovane, mi trovo molto bene. Chi urla “Dai Animals” nel tunnel prima di entrare in campo? Credo sia Nikolaou. Mi trovo molto bene con Sala e Verde”.“Ero spesso con Leao e Giroud, ma eravamo veramente tanti. Uscivamo spesso insieme. Sì, ogni tanto ci sentiamo ancora”.“Lui giocava più a Fortnite che ai giochi di calcio. Io giocavo spesso con Saelemaekers e Tonali. In campo avevamo un bel rapporto. Lui ti sprona ma lo fa in modo giusto. All’inizio era incredibile vederlo a Milanello e allenarsi con lui. Se si arrabbia? Sì, non gli cambia niente se sei giovane o no”.Un giorno insieme a lui al Milan? Magari. Ma purtroppo penso non ci sarà molto da fare” (ride, ndr).“Due giorni prima della partita avevo capito che avrei giocato. Giocare mi rende contento, indipendentemente dall’avversario. Gol? Un po’ me lo sentivo. Non ho esultato, dopo mi hanno applaudito. Messaggi ricevuti? Sì, è normale. Ma i parenti erano felici, meglio di così per loro non poteva andare”.“Parla poco, ma quando parla si fa sentire”.“Certo, lo farò. Penserò a un’esultanza particolare. A volte ne parliamo con i compagni”.: “Ho quella di Joao Felix dell’Atletico. In Serie A ne ho scambiate diverse, ho quella di Dybala. Cado spesso sugli attaccanti”.o già detto di Messi. Benzema o Lewandowski? Mi piacciono tutti e due. Però forse sceglierei Benzema. Di chi avrei scelto il poster tra Ibra e Ronaldinho? Forse Ronaldinho. Tra Drogba e Nzola? Ovvio, Nzola”.“In teoria se un giovane è forte gioca. Siamo forse un po’ indietro rispetto ad altri paesi, ma quelli bravi giocano”.“Speriamo di fare più gol e più assist possibili”.