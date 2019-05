La storia d'amore fra Daniela Christiansson e Maxi Lopez procede a gonfie vele nonostante il rapporto non idilliaco con Wanda Nara, ex moglie e mamma dei suoi 3 figli. L'attaccante argentino oggi vive e gioca in Brasile con il Vasco Da Gama e ha portato con se la bellissima modella e, probabilmente futura sposa.



Intervistata da O Globo in Brasile Daniela ha svelato alcuni dettagli della sua relazione: “È molto divertente andare in giro con Maxi, perché la sua relazione con i tifosi è davvero molto particolare. E poi, siccome siamo tutti e due biondi, la gente dice che siamo una coppia di Barbie. Me lo presentarono ma non avevo idea di chi fosse Maxi. Mi sembrava semplicemente un ragazzo che aveva voglia di divertirsi con gli amici. Poi a un certo punto ho capito che si trattava di un atleta per davvero. Però non fatemi domande sul calcio, perché non ne so proprio niente".



Ecco la splendida Daniela nella nostra gallery.