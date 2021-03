Uno scatto super sexy, in versione sirena pubblicato ieri per puntare il dito e l'accento su un problema importantissimo per il nostro pianeta: la gestione dell'acqua. Ieri era il WorldWaterDay e Daniela Christiansson, la compagna di Maxi Lopez, ha sfruttato tutta la sua bellezza per ricordare ai suoi follower come non sia un problema da sottovalutare. Avrà raggiunto il suo scopo? Ecco le sue foto nella nostra gallery.