Si chiama Daniela Christiansson, di lavoro fa la modella ed è anche la compagna di Maxi Lopez (dato in trattativa per acquistare il club inglese del Birmingham City) da tanto tempo, fin da dopo la rottura con Wanda Nara. La bellissima modella svedese è però da sempre un'ambientalista convinta tanto da aver fondato in passato l'evento no-profit Green Fashion Week e ha anche lavorato con l'UNFCCC per combattere il cambiamento climatico.



In questi giorni è a Milano dove si sta dividendo nel ruolo di testiomnial di eventi eco-friendly e sostenibili in vista di lanciare un nuovo progetto sempre con uno sguardo sull'ambiente. E con questo caldo torrido, la sua presenza non è passata certo inosservata. Eccola nella nostra GALLERY.