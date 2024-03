Daniele Casiraghi, il re dei rigori: 10 su 10, nessuno come lui in Europa

Dieci rigori segnati su dieci rigori calciati.(foto Dazn). Lui giocava già al Südtirol, dove oggi è titolare fisso: dal centrocampo in su può giocare ovunque, in questa stagione ha fatto l'esterno, il trequartista, la seconda punta e l'attaccante centrale. Un bomber duttile che ha una media superiore a un gol ogni due partite. I dieci rigori tirati aiutano, ma bisogna anche saperli calciare. E lui, in questo, è uno dei migliori.- Anzi, il migliore in assoluto. In Italia e in Europa: nessun giocatore ha numeri come i suoi dal dischetto considerando le prime due divisioni di Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna.(Racing Santander, seconda divisione spagnola). Votato come miglior giocatore del mese sia a gennaio che a febbraio, Casiraghi è in cosa per il titolo di capocannoniere della Serie B: con 14 reti in campionato è a -1 dal finlandese del Venezia Joel Pohjanpalo.- In carriera Casiraghi ha sbagliato solo quattro rigori, facendo centro 32 volte su 36.Negli ultimi anni ha scritto una pagina di storia del Südtirol: nel 2022 ha segnato la doppietta decisiva per la prima storia promozione della squadra in Serie B, un anno fa ha rinnovato fino al 2025 e con 50 reti è il miglior marcatore nellla storia del club.