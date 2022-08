Daniella Chavez è al lavoro per comprare una squadra di calcio in Cile: l'O'Higgins, con sede nella città di Rancagua. La 36enne modella cilena, ex coniglietta di Playboy, ha già raccolto oltre 8 milioni di dollari grazie ai contenuti hot postati su OnlyFans: "Quando finirò di raccogliere i soldi, mi siederò al tavolo per trattare con i proprietari del club".