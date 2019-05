Danielley Ayala è una delle ultime star del web. Una regina di instagram attentissima a fitness e alimentazione. Modella statunitense ha un fisico da urlo, che fa di tutto per non nascondere. Prima mora e ora bionda ha svelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico al seno.



Danielley ha svelato di essere stata costretta a mettersi sotto i ferri non per aumentarne la taglia, bensì per ridurla, dato che un seno così grosso come il suo le stava creando problemi importanti alla schiena. Tanti i commenti negativi dei suoi tantissimi follower, ma lei non rinnega la sua scelta e risponde a tono a tutte le critiche.