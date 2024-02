Danilo, corsa contro il tempo per esserci col Napoli. E il rinnovo con la Juventus?

Ci prova, ci prova davvero. Anche perché la Juventus ne ha assoluto bisogno. Anche perché Max Allegri con lui in campo ritroverebbe non solo quel regista di difesa fondamentale per far ripartire l'azione, ma anche una possibile soluzione per il centrocampo in emergenza. Oltre che, soprattutto, un leader di fondamentale importanza. E allora Danilo ci prova a recuperare in tempo per la partita di domenica sera che la Juve giocherà sul campo del Napoli. E sarebbe un recupero lampo considerando l'infortunio rimediato appena sabato 17 febbraio nei minuti finali della partita co il Verona, poi conclusa comunque in campo per onor di firma: sarebbero servite due settimane piene prima di rivederlo a disposizione, date le circostanza il capitano bianconero sta provando però ad accelerare i tempi. Nell'allenamento aperto al pubblico (su invito), i 150 tifosi presenti hanno così potuto seguire anche Danilo in un campo secondario portare avanti il suo programma personalizzato, mentre con un altro preparatore lavorava invece Mattia De Sciglio.



IL FUTURO – Il presente dice che Danilo prova a recuperare in tempo per Napoli. E il futuro? Non è un argomento all'ordine del giorno. È vero che anche il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2025, ma è altrettanto vero che solo nella prossima stagione il brasiliano valuterà con la Juve come e se imbastire una trattativa per il rinnovo. Almeno questo è il programma, poi tutto può sempre cambiare nel tempo di una telefonata.