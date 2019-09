E' arrivato alla Juventus in estate dopo una lunga trattativa con il Manchester City e che ha visto interessato anche il portoghese Cancelo. Danilo sta convincendo tutti in bianconero, ha segnato un gol da record contro il Napoli. Segnando dopo solo 29 secondi è diventato lo straniero più veloce di sempre a segnare il suo primo gol in Serie A. Superato John Aloisi che nel 1995 segnò dopo 80'' in Cremonese-Padova. E pensare che poteva essere dell'Inter, una trattativa ben avviata ma che non si è conclusa anche per una scelta di Antonio Conte. Che ha preferito orientarsi verso altri obiettivi permettendo a Paratici di avere la strada libera con Guardiola.