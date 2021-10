Insostituibile. Danilo è uno dei pilastri dal Brasile che corre a tutta velocità verso Qatar 2022, dove vuole recitare un ruolo da protagonista.subendo solo 3 gol e tenendo per 8 volte la porta inviolata. Per Tite è un valore aggiunto, non a caso l’ha schierato 27 volte da quando è sulla panchina brasiliana“Danilo porta solidità difensiva, libera il secondo centrocampista e l’attaccante sul lato destro, dando equilibrio alla squadra” ha detto di lui Tite, un pensiero che condividono tutti gli allenatori che ha avuto alla Juve, compreso Allegri, che in questa stagione ha dimostrato di volerci puntare forte. Con lui in campo, da terzino destro, la Juve ha vinto sei volte e pareggiato una (contro l’Empoli ha giocato da centrocampista centrale), numeri che non possono essere solo frutto del caso. LAnche per Juve, insomma, è un intoccabile.che voleva portarlo in Germania., lo stesso stipendio di Bernardeschi, inferiore a quelli di de Ligt, Bonucci, Ramsey, Szczesny, Rabiot o dei connazionali Alex Sandro e Arthur.Uno che suda la maglia, un professionista esemplare, che ha in testa solo la vittoria.