La Danimarca batte la Russia e vola agli ottavi di Euro 2020, il ct Kasper Hjulmand commenta a fine partita: "Un grande ringraziamento alla Danimarca e ai tifosi. Si sono davvero presi cura di noi e ci hanno messo le ali. Senza tutti loro, questo non sarebbe stato possibile. Quindi grazie mille. Poi ho grande ammirazione per questi giocatori. Ho corso su e giù per loro e ho visto quanto sono stati colpiti (dalla vicenda Eriksen, ndr). E come sono stati in grado di rialzarsi, prima di fare una grande partita con il Belgio e poi distruggere i russi. E' assolutamente fantastico".