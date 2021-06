Christian Eriksen, trequartista dell'Inter e della Danimarca, parla dopo l'amichevole della sua Nazionale contro la Germania, finita 1-1: "Ho visto Poulsen fare una corsa a zigzag con un vero movimento da nove. Ho avuto il tempo di scegliere il passaggio giusto e trovarlo esattamente dove doveva essere ed andata bene. È stata una partita dove abbiamo dovuto lavorare duro. Soprattutto nel primo tempo abbiamo commesso molti errori non forzati che hanno facilitato loro la vita. Nel secondo tempo abbiamo creato un po' più di un'occasione in cui abbiamo siamo riusciti a fargli più male. Sappiamo cosa dovremo e non dovremo fare. Sono sicuro che possiamo trovare molte buone chance. Come abbiamo visto nel primo tempo, sono stati piccoli i momenti che ci hanno impedito di creare grandi occasioni o trovare il passaggio giusto. Possiamo migliorare molto e sono sicuro che lo faremo".