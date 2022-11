Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, ha parlato dopo la sconfitta con l'Australia che costa ai suoi l'eliminazione dai Mondiali:



"Non dobbiamo fare troppe analisi sulla partita. Sono deluso e frustrato, le analisi dovranno venire dopo. In questo momento sto ribollendo dentro, con frustrazione e delusione che occupano la maggior parte dello spazio. Siamo spiacenti di non aver potuto dare alle persone a casa quello che volevano. Una sconfitta che ci brucia così tanto, possiamo solo rammaricarci di non aver fatto funzionare le cose. La responsabilità è mia al . Quando non si arriva al turno successivo, l'allenatore deve assumersene la responsabilità".