Kasper Hjulmand, CT della Danimarca, ha parlato alla vigilia dell'esordio contro la Tunisia: "Siamo qui per vincere il Mondiale. Il nostro sogno è quello di vincere qualcosa, se affronti un torneo con un gruppo come il nostro, con qualità, puoi vincere. E intendo dire che possiamo vincere fino in fondo. Eriksen? Sta bene, è al top della forma. Il morale è altro, crediamo nei nostri mezzi e sappiamo che nella giusta giornata possiamo battere chiunque".