Kasper Hjulmand, ct della Danimarca, parla alla vigilia della semifinale di Euro 2020 con l'Inghilterra: "Affronteremo una grande squadra. Ho molto rispetto per loro. Il mio omologo Gareth Southgate ha fatto un buon lavoro. Sono una squadra forte, con molte qualità, molta unità, giocatori di esperienza. Ma anche noi siamo una squadra forte e crediamo in noi stessi. Ci avviciniamo a questa partita con molto entusiasmo e speranza. Siamo qui per vincere".