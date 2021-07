Il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, ha presentato così in un'intervista la semifinale degli Europei che vedrà la nazionale danese affrontare l'Inghilterra.



ERIKSEN - "I ragazzi sanno di poter contare su di lui. L'unità è forte, è la grande forza. Non è stata creata dalla situazione di Christian, era lì prima, ma quando il tempo contro la Finlandia si è fermato, quando eravamo molto vulnerabili, quando abbiamo visto che la vita è fragile, ci siamo uniti di più. L’amore del popolo danese ci ha aiutato".



VOGLIAMO ZITTIRLI - "Siamo contenti che ci siano i tifosi, ma ci sarebbe piaciuto avere metà stadio coi nostri colori. Se fosse consentito, i danesi si riverserebbero in Inghilterra. La motivazione per noi sarà far tacere gli spettatori. I ragazzi sono pronti, sono abituati alle grandi battaglie".