Kasperha comunicato la lista dei 26 calciatori che saranno a disposizione per l'Europeo in Germania. Tra i presenti ci sono anche diverse conoscenze della Serie A come Simon, difensore che ha annunciato l'addio a fine stagione al Milan, Rasmus, terzino destro che dopo il prestito alla Roma rientrerà al Leeds e Victor, terzino sinistro di proprietà del Leicester che il Bologna però può riscattare dopo la stagione 2023-2024 in rossoblù. Assente invece Gustavdella Lazio. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Schmeichel, Ronnow, HermansenDifensori: Christensen, Kjaer, Andersen, Vestergaard, Nelsson, Bah, Maehle, Kristensen, KristiansenCentrocampisti: Eriksen, Delaney, Hjulmand, Hojbjerg, Norgaard, Jensen, DamsgaardAttaccanti: Bruun Larsen, Skov Olsen, Dreyer, Dolberg, Hojlund, Wind, Poulsen.