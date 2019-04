Il Nordsjaelland, club della città danese di Farum, è uno dei vivai più floridi del nord Europa. Da lì, ad esempio, è uscito il turco Emre Mor, oggi al Celta Vigo. Un'espressione di tale caratteristica è l'età media di 19,8 anni con cui la squadra è scesa in campo ieri nel match di campionato contro l'Esbjerg, perso 2-1 in casa. Si va dal classe 1995 Karlo Bartolec al classe 2001 Oliver Antman, passando per il classe 2000 Mohammed Kudus, andato a segno. Attualmente, il Nordsjaelland è 6° in campionato, a 4 punti dall'ultimo posto valido per l'Europa League, con 7 giornate ancora da disputare.