Arrivano dal ritiro dellanuovi aggiornamenti sulle condizioni didopo l'immensa paura provata nella giornata di sabato in cui, durante la gara contro la Finlandia è collassato in campo. Il responsabile della comunicazione,, ha diramato un nuovo bollettino sulle condizioni odierne del centrocampista dell'Inter."È una situazione ancora particolare. Il nostro direttore sportivo Peter Møller ha la risposta. Siamo stati nuovamente in contatto con Christian Eriksen oggi. Le sue condizioni restano buone e stabili. Ha bisogno di fare ulteriori esami oggi".​ "Spero che rispetterete i giocatori che interverranno oggi (Martin Braithwaite e Pierre-Emile Hojberg, ndr)qualora non volessero rispondere a domande sulla ripresa delle partite".