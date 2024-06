Getty Images

Danimarca-Serbia, la MOVIOLA LIVE: annullato un gol ai serbi

45 minuti fa



Gruppo C, ultimo turno: in campo Danimarca e Serbia con la qualificazione agli ottavi ancora in ballo. Di seguito tutti gli episodi arbitrali della gara diretta dal francese Letexier nella nostra diretta



52' - Passa la Serbia con un'autorete: sul filtrante di Tadic però Jovic è in fuorigioco. Gol annullato