Due positività al Covid-19 nella nazionale danese: come comunicato dalla Federazione, il giocatore Robert Skov e un fisioterapista sono risultati positivi nel giro di tamponi, entrambi asintomatici sono stati isolati ed allontanati dal centro tecnico della Danimarca. Di conseguenza, sono stati posti in isolamento e non giocheranno contro la Svezia alcuni tecnici e giocatori che però, in caso di nuovo tampone negativo, potranno aggregarsi per le gare di Nations League contro Islanda e Belgio:



Il tecnico della nazionale Kasper Hjulmand e il vice allenatore Morten Wieghorst, i giocatori Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk Jensen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Jesper Hansen e Martin Braithwaite, così come alcuni membri del personale.