Il nuovo attaccante dell'Everton Arnaut Danjuma ha parlato al canale ufficiale dei Toffees:



"È fantastico arrivare all'Everton, sono davvero felice e trovarmi in un club del genere mi rende fortemente orgoglioso. Avevo interessi da altre società, ma la priorità è sempre stata l'Everton per i tifosi, per l'allenatore (Dyche, ndr) e per la storia del club. Sono stato fortunato ad avere una seconda occasione, so che a gennaio ho rifiutato la possibilità di trasferirmi qui ma allora c'era un po' di incertezza sulla situazione in panchina. E penso che sia ancora più bello per me arrivare ora, non vedo l'ora di scendere in campo, spero di portare tanti gol e assist alla causa"