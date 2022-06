Ilfesteggia la prima storica promozione indopo la vittoria, da mille emozioni, con il Pisa. Tra gli uomini copertina una menzione speciale la merita. L’attaccante portoghese ha messo a segno 12 gol e 5 assist in 32 presenze, oltre ad una quantità infinita di giocate da top player, trascinando i suoi a questa storica promozione.- Dany Mota muove i primi passi in Italia alladove ancora minorenne mette a segno la sua prima rete, nel triennio 2015-2018. Nel gennaio 2018 passa in prestito alla primavera del Sassuolo, dove si mette in mostra con 13 reti in 18 partite ma soprattutto, giocando un Torneo di Viareggio straordinario, con 5 gol in 4 partite. Questi numeri gli valgono il richiamo dell’Entella, nel frattempo retrocesso in Lega Pro, quindi costretto a ricostruire. Lì Dany si scatena,, ma solo per pochissimo; questo perché l’attaccante passa alla Juventus che lo inserisce nella formazione Under 23, con ritorno, quindi, in terza serie. È un’altra stagione esaltante in Lega Pro, 7 reti in 20 presenze, e prime convocazioni in U21 portoghese, dove condivide lo spogliatoio con giocatori del calibro di Leao. Nel gennaio del 2020 ecco il passaggioPromozione in serie B e poi 2 stagioni esaltanti tra i cadetti, con 19 reti complessive e la tanto desiderata promozione in serie A.- Dopo aver fatto ammirare le sue qualità nelle categorie inferiori del calcio italiano ora Dany Mota è atteso al grande salto. Finalmente la serie A, conquistata sul campo con gol e prestazioni da top. Il Monza sogna in grande,La concorrenza aumenterà di sicuro, ma viste le qualità che ha dimostrato il portoghese, non troverà difficoltà ad ambientarsi subito alla nuova categoria.coronando il sogno di giocare in una delle nazionali migliori al mondo. Ora tocca a lui: futuro e qualità sono tutte dalla sua parte.