Matteo Darmian torna a mettersi sul mercato. Dopo le parole di qualche giorno fa sull'interesse dell'Inter, il terzino del Manchester United ha parlato del suo futuro a Sky Sports Uk: "Voglio andare via, ma vedremo cosa succede perché ancora non lo sappiamo".



COLLOQUIO CON MOU - "Io voglio giocare con più regolarità, questo è il mio obiettivo e la mia ambizione. La scorsa stagione non ho giocato molto, è per questo che ho parlato con Mourinho e anche con il club riguardo il mio futuro".



TRE PISTE - A Darmian si sono interessate, durante questa sessione di mercato, Juventus, Inter e Napoli. I bianconeri, senza la cessione di Alex Sandro, difficilmente faranno però un altro investimento sulle fasce, mentre i nerazzurri hanno scelto di puntare forte su Vrsaljko. Resta in piedi la pista che porta al club di De Laurentiis, che sta trovando difficoltà a chiudere con Arias e ha deciso di rinunciare a Sabaly.