“Sono cresciuto al Milan, ho fatto parte dell’accademia rossonera per quasi dieci anni, sono cresciuto sia come calciatore che come uomo, sono fiero di questo. Quando ero lì io il Milan era una delle squadre più forti del mondo, c’erano un sacco di grandi giocatori e sopratutto grandi difensori, il mio idolo è sempre stato Maldini”. Così Matteo Darmian al sito del Manchester United.