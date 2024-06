Italia, Darmian: "Siamo delusi, impariamo dagli errori. Con la Croazia con rabbia, non giocheremo per il pari"

AFP or licensors

è intervenuto in conferenza stampa da ‘Casa Azzurri’ nel ritiro di Iserlohn, in Germania. Il calciatore dell’Inter, in campo finora solo 7 minuti contro l’Albania, ha parlato a due giorni della sfida tra l’Italia e la Croazia, gara decisiva per il passaggio del turno e l’accesso agli ottavi di finale di Euro 2024 da parte della Nazionale di Spalletti."Sicuramente in questi giorni analizzeremo bene quanto fatto nella partita scorsa per non commettere gli stessi errori e preparare la partita con la Croazia nel migliore dei modi. Stiamo bene e ci prepareremo ad affrontare questa partita con la giusta voglia e determinazione”.

"Noi cercheremo di fare la nostra partita, di mettere in campo la nostra qualità. La Croazia è forte, ha esperienza, oltre a Brozovic ha tanti giocatori di qualità e dovremo stare attenti. Ma noi dovremo fare la nostra partita con le nostre armi e sono sicuro li metteremo in difficoltà”."È normale che dopo una sconfitta ci sia un po' di delusione e rammarico. Volevamo sicuramente fare meglio, ma avevamo contro una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà. Dalle sconfitte sono convinto si possa imparare molto, quindi non dovremo ripetere gli stessi errori”.

"Non credo sia un problema, perché credo che tutti i miei compagni abbiano delle qualità importanti e quindi non conta tanto il modulo rispetto a come giochiamo nel club. Conta quello che ci chiede il mister e cerchiamo di trasferirlo in campo”."Penso che ci voglia sempre un po' di equilibrio, nel senso che dopo una vittoria non bisogna esaltarsi troppo, così come dopo una sconfitta non penso sia tutto da buttare. Dobbiamo essere più equilibrati, cercare di imparare dagli errori, continuare a migliorare giorno dopo giorno in allenamento. E trasformare in campo la delusione in rabbia positiva per fare una partita importante contro la Croazia”.

"Il mister ci ha detto quello che pensava, è stata una sconfitta arrivata comunque dopo una gara non giocata come volevamo, però dobbiamo essere anche consapevoli di quelle che sono le nostre forze e dimostrarlo in campo, a partire dalla partita con la Croazia. Penso che altre nazionali possano anche avere qualità individuali maggiori delle nostre, ma noi a livello di gruppo abbiamo dei valori importanti e lo vogliamo dimostrare”."Le scelte spettano al mister. Noi siamo a disposizione e cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. È normale che un giocatore come Francesco per le qualità che ha fa comodo a qualsiasi squadra, però ha avuto questo problema. Ci sono altrettanti ragazzi pronti a sostituirlo e dimostrare che possono starci in questo gruppo”.

"Penso che questi discorsi non si stanno ancora facendo perché è ancora presto. Credo inoltre che è sbagliato pensare di avere due risultati a disposizione, noi scenderemo in campo per portare a casa la vittoria”."Quelle sono scelte che spettano al mister e quelle che farà saranno per il bene della nostra Nazionale. Io sono a disposizione, qualora dovessi essere chiamato in causa cercherò di fare il massimo per aiutare la squadra ad andare avanti”."Penso che la loro voglia, la loro rabbia debba essere anche la nostra. Dovremmo avere il giusto atteggiamento e scendere in campo con la giusta attenzione per metterli in difficoltà. Abbiamo le carte in regola per farlo”.

"Andare a dire quale differenza ci sia penso non è il momento. Quello che dobbiamo fare è concentrarci su di noi, su quello che ci aspetta contro la Croazia, sapendo che è una partita importante per noi e per il nostro percorso. Cercheremo di prepararla nel migliore dei modi”.