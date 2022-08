Il terzino dell'Inter, Matteo Darmian, ha concesso un'intervista a Sportmediaset in cui ha parlato anche del ritorno di Lukaku e delle voci di mercato.



LUKAKU - "È carico e determinato, ha tanta voglia di fare bene. Lo abbiamo trovato come lo avevamo lasciato, anzi ancora con più determinazione".



OBIETTIVI - "Quando giochi per l’Inter, i traguardi sono sempre importanti. Daremo battaglia fino alla fine come l’anno scorso".



MERCATO - "Noi concentriamo sul campo, quello che avviene fuori cerchiamo di non ascoltarlo".