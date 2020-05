Il difensore del Parma Matteo Darmian ha parlato al Guardian del futuro di Paul Pogba, suo ex compagno di squadra al Manchester United: Il suo vero problema credo che sia il prezzo che il club ha pagato per lui, che ha condizionato il modo in cui le persone lo percepiscono. Se l'ho visto infelice a Manchester? No, onestamente non l'ho visto triste o infelice, al contrario,era assolutamente contento della sua decisione di tornare lì. Si preoccupa davvero di fare bene al Manchester United".