La bellissima Dasha Mart è una bellissima modella, fotografa e influencer, con un seguito di 2,2 milioni di followers su Instagram. Moglie del portiere di hockey su ghiaccio Alexander Borodulya, Dasha è da sempre legata allo sport ed è seguitissima fin dai tempi del servizio per Playboy in cui posò soltanto coperta da dei guantoni da boxe. Sui social, oltre alle foto hot in bikini o in topless, fa notizia anche per gli esercizi di stretching super hot con cui consiglia ai suoi seguaci come tenere i muscoli in forma. La specialità? Le spaccate...



