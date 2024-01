Daspo di 3 anni al padre dei gemelli Shpendi: aveva invaso il campo per aggredire il portiere avversario

Daspo per 3 anni dagli stadi per Liman Shpendi, il papà del giocatore del Cesena Cristian Shpendi e di quello dell'Empoli Stiven Shpendi.



LEGGI E GUARDA QUI IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE - Cesena-Olbia, clamoroso in Serie C: il padre di Shpendi fa invasione di campo per aggredire il portiere avversario Il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, ha disposto ilil papà del giocatore del Cesena Cristian Shpendi e di quello dell'Empoli Stiven Shpendi.

Il provvedimento arriva in seguito a quanto accaduto al termine dell’incontro di Serie C fra Cesena e Olbia, vinto per 1-0 dai bianconeri domenica scorsa allo stadio Manuzzi, ma in cui