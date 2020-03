​La prima è la più complicata da mettere in atto perchè comporterebbe un'ulteriore compressione del calendario inserendo, sia a maggio che a giugno la possibilità di giocare, nell'arco di una settimana, non più ogni 3, ma ogni 2 giorni e così facendo si recupererebbero altre 2 giornate. La seconda opzione è quella più volte paventata dal presidente della FIGC Gravina, ovvero quella di inserire ad un certo punto della stagione i playoff e i playout per retrocessioni e scudetto. La terza e ultima prevede invece l'ulteriore slittamento della fine del campionato al 15 di luglio, ma in questo caso servirebbe legiferare e concedere deroghe sia sulla durata degli attuali contratti (in particolare su quelli in scadenza al 30 giungo) sia sulla chiusura dei bilanci societari, molti dei quali, così come per i contratti dei giocatori, hanno come data di chiusura il 30 giugno.

: quello di provare a superare l'emergenza coronavirus e ripartire con forza cercando di portare a termine tutte le competizioni che sono state interrotte. Attraverso una serie di tre summit e colloqui (rigorosamente in conference call), prima con i rappresentanti delle leghe europee, dei club e dei giocatori, poi con i membri delle 55 federazioni e infine con l'ECA e il comitato esecutivo, la Uefaer renderlo possibile ha quindi deliberatoin programma quest'estate.Quali sono però oggi gli scenari che riguardano maggiormente il nostroe le nostre squadre impegnate in Europa? Il quadro che si va delineando non lascia in realtà ampi margini di manovra.La base di partenza è stata posta.per poter trovare spazio e tempo in calendario per posizionare i recuperi e lo svolgimento dei calendari dei tornei nazionali ed internazionali.con l'Europeo itinerante che slitta ufficialmente alla prossima estate eUn'ufficialità che si lega a quella del rinvio alla prossima estate anche dellacon la CONMEBOL che ha assecondato le scelte della UEFA. Infine anche laha scelto di adeguarsi e non fare muro rischedulando all'interno dei calendari 2022/2023 il nuovoLa finale di Champions resta in programma per il 27 di giugno a Istanbul.e quindi saranno completate le gare mancanti degli ottavi di finali e poi saranno mantenuti in doppio turno sia i quarti che le semifinali. Se invece si dovesse far slittare la ripresa delle competizioniPiù complessa l'evoluzione del calendario dell'Europa League a cui manca di fatto un turno in più da disputare e per cui è stata rischedulata la finale al 24 o 25 giugno a Danzica.A conti fatti, per poter disputare tutti i turni previsti sia dellache dell'come da programma serviranno rispettivamenteprima della settimana che porterà alle due finalissime. Se la ripresa delle attività dovesse slittare al 10 maggio le date a disposizione sarebbero soltanto 13 prima delle due finalissime.per permettere ai campionati di piazzare anche più turni infrasettimanali consecutivi.- La Serie A è stato il campionato maggiormente colpito nel proprio calendario dallo stop imposto a causa del coronavirus.. Sostanzialmente prendendo il caso dei nerazzurri che resta ad oggi quello più problematico (ed escludendo la Coppa Italia dal conteggio) se i ragazzi di Antonio Conte dovessero arrivare alla finale di Europa Leagueche, anche giocando ogni 3 giorni, non esisterebbero con la ripresa fissata il 26 aprile.Come fare quindi?Per un puzzle che resta ancora difficilissimo da sbrogliare. Già da domani FIGC e Lega Calcio dovranno provare a mettere da parte le divergenze e provare a viaggiare unite verso un unico obiettivo: stilare un nuovo calendario per ripartire, sperando che l'emergenza passi in fretta, anche più in fretta di quanto programmato.