Lo ha fatto ancora. Del resto, è la cosa che gli riesce meglio. Alfredo Donnarumma continua a segnare: oggi, nella vittoria del Brescia capolista, il numero 9 arrivato in estate dall'Empoli ha realizzato una doppietta che ha aperto e chiuso il match. E' la terza doppietta, che va a sommarsi a 3 triplette stagionali, più tutti gli altri gol 'singoli': in Serie B sono 21, compresa la Coppa Italia fanno 23 gol in 21 partite, un gol ogni 76 minuti (dati Transfermarkt). Il migliore in Europa, insieme a Lionel Messi.



MEGLIO DI TUTTI - Mbappé? No, un gol ogni 94 minuti. Piatek? Neanche: uno ogni 89'. E Duvan Zapata? Uno ogni 104. Quagliarella (uno ogni 119'), Kane (uno ogni 120'), Cristiano Ronaldo (uno ogni 132'), tutti dietro ad Alfredo Donnarumma (foto Brescia Facebook), che lo scorso anno, sempre in Serie B, con la maglia dell'Empoli ne ha fatti 23. La coppia con Ciccio Caputo è leggenda: l'attuale capitano dei toscani ce l'ha fatta a salire in Serie A. Lui non ancora, ma è questione di tempo...



MERITA LA A! - Cellino lo ha convinto a tornare in Serie B, nonostante la A appena conquistato. E' un attaccante in missione, che il massimo campionato e che si merita un'occasione: è palesemente fuori categoria in Serie B. L'amico Caputo, in settimana, a la Gazzetta dello Sport, gli ha indicato la via: "Noi, i giocatori che non hanno nome, la A dobbiamo conquistarla, vincendo il campionato in B". Alfredo Donnarumma lo sa benissimo. E per questo non smette più di segnare...



