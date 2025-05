D'Aversa: "L'Empoli salvo sarebbe un miracolo sportivo. Anjorin può ambire a grandi squadre"

Getty Images

Roberto, tecnico dell'Empoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Parma:"Questa è una vittoria importantissima, è giusto che i ragazzi se la godano. In altre occasioni, meritavamo il successo. Non era semplice: in superiorità numerica, abbiamo subito il goal del pareggio. Poi abbiamo trovato l'acuto, con cattiveria e determinazione".- "Stamattina si scherzava sul fatto chi fosse più forte tra me e Anjorin: quasi tutti hanno detto il centrocampista e mi tocca dare ragione a tutti... Quest'anno ha fatto comunque diverse presenze e, se migliora questo fattore, può sicuramente ambire a squadre top".

- "Era importante fare risultato stasera. Nel momento in cui siamo andati in vantaggio, siamo stati un po' contratti. Non abbiamo mai ottenuto nulla in questa fase, possiamo decidere il nostro destino e lavoriamo anche sugli altri due set come fosse un grande slam".- "I ragazzi mi seguono comunque. Dall'inizio del campionato togliere 7-8 titolari, avrebbe messo in difficoltà tante squadre. In alcune situazione, tipo Genova, Torino e Venezia, abbiamo raccolto meno del preparato ma i ragazzi hanno meritato di ottenere questa vittoria. In caso di salvezza, per i ragazzi sarebbe un miracolo sportivo".