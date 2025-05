David Beckham, “Spice Boy” e campione dal destro fatato

L'INFANZIA E L'ASCESA SOGNANDO LO UNITED

David Robert Joseph Beckham nasce a Londra, il 2 maggio 1975, nel sobborgo di Leytonstone. Sua madre, Sandra Georgina West, è una parrucchiera, mentre suo padre, David Edward Alan "Ted" Beckham, lavora come installatore di cucine ed è un grande tifoso del Manchester United, tanto che porta spesso David a vedere le gare dei Red Devils quando giocano a Londra. La coppia si è sposata nel 1969, e proprio perché è un tifoso sfegatato dello United, Ted ha voluto dare a suo figlio “Robert” come secondo nome, in onore della leggenda Sir Bobby Charlton, il suo calciatore preferito. I nonni materni di David, invece, sono grandi tifosi del Tottenham. Così a Natale David, ancora bambino, riceve tre regali: dal papà il kit del Manchester United, dai nonni materni quello degli Spurs e da sua madre quello della Nazionale inglese.

Ted sognava da giovane di diventare un calciatore professionista e così porta David ad allenarsi al parco e in altre aree vicine. È qui che il futuro campione, ancora bambino, impara i fondamentali del calcio e affina quel destro fatato che farà le sue fortune. Il padre è del resto un modello per David e lo ha sempre incoraggiato a praticare il calcio. Il suo talento naturale emerge precoce: David è un bambino che gioca molto meglio degli altri della sua età e i ragazzi più grandi vanno a cercarlo per giocare con loro. Un giorno bussa a casa Beckham Stuart Underwood, l'allenatore della squadra locale del Ridgeway Rovers, che lo vuole per un provino.



Beckham naturalmente lo supera e inizia la sua avventura nel mondo del Calcio, continuando sempre ad allenarsi anche al parco con suo padre. A 10-11 anni le sue qualità sono evidenti e a Londra inizia a spargersi la voce di un bambino particolarmente portato per il calcio. Si affaccia il West Ham, ci prova il Leyton Orient, il club vicino a casa sua, e persino il Norwich City. Finché non arriva anche il Tottenham.

Papà Ted, d'accordo con il suo allenatore Underwood, è convinto che l'importante per David sia per il momento giocare a calcio e divertirsi con gli altri bambini. Non vuole che faccia subito il grande salto, ovvero che si perda questa fase di crescita personale e gli allenamenti con lui al parco, che per il giovane Beckham sono fondamentali per affinare la sua tecnica. Papà e figlio trascorrevano ore intere al parco, in cui David ripeteva tante volte gli stessi gesti tecnici per mandarli a memoria. Il sogno di David, condiviso dal papà, è quello di diventare un giorno un calciatore professionista. E Ted, che filma fra le 1400 e le 1600 partite giovanili del figlio, sa bene che la strada verso la gloria è lunga e complessa. "A scuola quando gli insegnanti mi chiedevano, 'Cosa vuoi fare da grande?', io rispondevo: 'Voglio essere un calciatore' - racconterà Beckham -. E loro dicevano, 'No, cosa vuoi fare veramente, come lavoro?'. Ma quella era l'unica cosa che volevo fare".

La prima squadra con cui David affronta un vero provino è il Tottenham. Lui però si presenta con la indosso la maglia del Manchester United: nella sua testa ha probabilmente già deciso, è quello il suo vero sogno. Inizia ad allenarsi comunque con gli Spurs (1987-89), e al contempo continua gli allenamenti al parco con papà Ted e prosegue a giocare con il Ridgeway Rovers, come i regolamenti giovanili dell'Inghilterra dell'epoca permettevano. Un giorno però il Manchester United viene a sapere di quel ragazzino che a 10-11 anni è già il miglior calciatore di Londra della sua età e invia il suo uomo di fiducia. Quest'ultimo dice alla madre che suo figlio ha un talento superiore alla norma e che Ferguson vuole che faccia un provino con il Manchester United. Papà Ted, quando rientra a casa e viene a saperlo, è l'uomo più felice del mondo.

Beckham va al provino accompagnato in macchina dal collaboratore del manager scozzese e felicissimo fa il suo provino e vive per la prima volta l'esperienza dell'albergo. Un giorno a casa Beckham squilla il telefono: dall'altra parte c'è proprio Alex Ferguson, futuro Sir. Il manager scozzese si congratula con papà e mamma per l'educazione data al ragazzo e la disciplina, oltre che per il suo grande talento e la predisposizione al sacrificio e al lavoro. “Ci risentiremo presto - conclude Ferguson - perché vostro figlio è il tipo di bambino perfetto per il Manchester United”.

Nei due anni successivi Beckham viaggerà molto spesso per frequentare la Scuola per giovani talenti di Bobby Charlton, l'idolo di papà Ted, a Manchester. A Ferguson regalerà anche una penna, e il manager prometterà: “Con questa penna un giorno firmerò il contratto che ti farà diventare un calciatore del Manchester United”. Intanto nel secondo anno di allenamenti si fa notare al termine del campus estivo organizzato da Bobby Charlton. Il Manchester United arriva in finale contro il Tottenham e prima della partita c'è una gara di skills sul prato di Old Trafford. E sarà proprio David a vincerla.

Ferguson se lo coccola in modo diverso dagli altri: David infatti è l'unico dei giovani talenti che può stare a contatto con la Prima squadra, e persino venire in panchina come mascot quando i Red Devils giocano a Londra.

A nemmeno 11 anni vince un permesso per allenarsi un giorno intero con la Cantera del Barcellona. Il Tottenham lo manda a giocare sotto la supervisione del padre al Brimsdown Rovers (1989-91), con cui nel 1990 è nominato “Giocatore Under 15 dell'anno”. Nel frattempo al compimento del 14° anno di età gli offre 6 anni di contratto: 2 anni di Scuola calcio, 2 anni di Academy e 2 anni da professionista.

Ma i contatti con i Red Devils restano molto intensi e Sir Alex Ferguson invita l'intera famiglia Beckham ad assistere alla gara con il Wimbledon. A fine partita c’è l'incontro con Ferguson: spuntano una torta, una cravatta rossa e la penna che David aveva regalato al manager scozzese: il Manchester United gli offre a sua volta 6 anni di contratto (2 di Scuola calcio, 2 di Academy e 2 da professionista), i genitori firmano e per David si avvera il grande sogno di entrare a far parte del Manchester United.

David, che fino al 1991 prosegue a giocare anche con il Brimsdown Rovers, comincia ad allenarsi nella Scuola calcio dei Red Devils e l'8 luglio 1991 firma quindi il contratto giovanile con il club rossonero e decide di lasciare gli studi per dedicarsi completamente al calcio.