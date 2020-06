, è tempo di prime valutazioni: la squadra che sta facendo più difficoltà a raccogliere punti è senz’altrodopo i primi due incontri. Il tecnico spagnolo subentrato al manager temporaneo Fredrik Ljungberg, non riesce proprio a risalire la china dopo il disastroso inizio di stagione dei “Gunners” patito con Unai Emery, collezionando nel complessivo 13 punti in 18 giornate di campionato oltre che allo smacco dell’eliminazione casalinga in Europa League lo scorso febbraio ad opera dell’Olympiakos.nonostante i 17 centri di Aubameyang in Premier League e l’arrivo del talentuoso e profumatamente pagato ivoriano Nicolas Pépé,Non c’è massima più pertinente come questa espressa da uno dei telecronisti di punta del panorama sportivo, Massimo Marianella, durante un suo intervento per descrivere appieno il profilo di questo calciatore. Arrivato la scorsa estate per circa 9 milioni di euro dai cugini londinesi del Chelsea,, collezionando 2 cartellini rossi (record stagionale condiviso con Kabasele del Watford) e riuscendo ad essere il primo dopo cinque anni a commettere un errore che, dopo l’ex Arsenal Carl Jenkinson nel 2015 quando militava negli “Hammers”. Nonostante una bacheca ricca di trofei conquistati con le maglie di Benfica, PSG e soprattutto Chelsea, il difensore nativo di Diadema (cittadina dello Stato di San Paolo),che ci si aspettava e la mancanza di un compagno del calibro di Thiago Silva, Terry, Ivanovic, Azpilicueta, ha evidenziato ledei “Gunners”. Se in aggiunta gli si viene affiancato Shkodran Mustafi, i danni sono quasi inevitabili come il brutto spettacolo offerto il 21 gennaio contro il Chelsea, con le prestazioni di ambo i difensori al limite del dilettantismo.aveva speso ben 25 milioni di euro per strapparlo dal Benfica; vittoria nel 2012 della prima Champions League della storia del club e dell’Europa League l’anno seguente. Eppure Mourinho non convinto dal rendimento del brasiliano, al termine della stagione 2013-2014 preferì. L’estate 2014 era quella del Mondiale in Brasile e il punto di svolta in negativo per l’ormai l’ex Chelsea si ebbe nella, quella del “Mineirazo” con la debacle di un Brasile priva di Neymar e Thiago Silva.che assieme a Dante, risultò nullo ed inefficace nel contrastare l’offensiva tedesca.durò anche quella un paio anni e nonostante i due campionati vinti, il centrale brasiliano commiseLeague nelle partite che costarono l’eliminazione del club ad opera del Barcellona nel 2015 e Manchester City l’anno seguente, figurando tra i peggiori in campo.(cifra record spesa dal club per un difensore sino all’ingaggio di Antonio Rüdiger per 40 milioni nel 2017),con il modulo che prevedeva tre centrali di difesa e l’intuizione del tecnico leccese di spostare Azpilicueta da terzino a centrale.e nonostante l’Europa League vinta nel 2019 con Maurizio Sarri,Dopo appena 10 mesi passati dall’altra sponda di Londra e l’impresa di essersi fatto espellere con entrambe le maglie dei due club londinesi in due differenti derby,. Ancora una volta il centrale nativo dello Stato di San Paolo non ha mantenuto le aspettative a causa dei tanti e recidivi errori che stanno maturando in questa stagione e confermando ancora una volta di essere uno dei tanti calciatori sopravvalutati della sua generazione.