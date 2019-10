Ha parlato hai microfoni di TalkSport David Luiz, il difensore brasiliano dell'Arsenal e ha rivelato perché il suo rapporto con il Chelsea si è chiuso per la seconda volta: "È stata una decisione individuale presa attraverso una conversazione onesta e sincera tra me e l'allenatore Frank Lampard, nessun altro" ha dichiarato. "Avevamo idee diverse in merito al mio futuro ed è per questo che ho scelto di intraprendere una nuova strada". Una scelta non facile per il centrale 32enne che si è infatti trasferito sull'altra sponda del Tamigi dagli eterni rivali dell'Arsenal: "È stata una scelta molto difficile a causa della rivalità, ma ho preso la decisione di lasciare il Chelsea anche prima di ricevere l'offerta dell'Arsenal".