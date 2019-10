David Luiz, difensore brasiliano dell'Arsenal, ha vestito la maglia del Benfica prima di spiccare il volo in Premier League. Aimar è stato tra i suoi compagni nelle Aquile e tra quelli che lo ha aiutato di più. E del Payaso parla a Tycsports.com: "Se è l'idolo di Messi, deve essere anche il mio. Ha iniziato a insegnarmi come passare il pallone, come creare spazi, come trovarlo tra le righe, consigli che non avevo mai avuto. Mi ha migliorato molto... E' il miglior calciatore con cui ho giocato".