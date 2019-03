Nella conferenza stampa di avvicinamento all'andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Dinamo Kiev, ha parlato anche David Luiz, difensore del Chelsea,



'La squadra in questo momento è felice. Siamo riusciti a trasformare un momento negativo in positivo, grazie a buone prestazione: la finale di Coppa di Lega inglese, nonostante la sconfitta, e poi la vittoria contro il Tottenham.



Lo stile di gioco? Non è cambiato di recente. Certo, alcune cose in certi momenti sono cambiate, ma la filosofia di gioco è rimasta immutata.



Agli allenamenti preferisco giocare le partite, e con la qualità della nostra rosa siamo in grado di far fronte al calendario'.



Dulcis in fundo, parole di elogio nei confronti del suo allenatore:



'Maurizio Sarri è un grande uomo, e non è qualcuno che cambia atteggiamento a causa di risultati negativi. Nutre grande amore e passione per il calcio, e cerca di aiutare tutti.'