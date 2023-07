Un problema al ginocchio sinistro di due giorni fa. Il giocatore della Real Sociedad stava preparando la nuova stagione insieme al resto della squadra, quando si è fermato prima dei compagni per un fastidio al ginocchio. Qualche ora dopo arriva il comunicato del club: "Gli esami svolti hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro". Che a 37 anni potrebbe voler dire ritiro dal calcio giocato.- Silva ci sta pensando davvero e secondo la stampa spagnola si va verso quella direzione, la prossima settimana il giocatore verrà visitato nuovamente prima di prendere una decisione definitiva.; a gennaio prossimo compirà 38 anni, e non aveva nessuna intenzione di smettere. Poi è arrivato il crac al ginocchio e all'improvviso l'ipotesi dell'addio è diventata una possibilità concreta.- Silva ha vinto 20 trofei in 20 anni di carriera, un pezzo di cuore l'ha lasciato a Valencia e l'altro al Manchester City. Il punto più alto il Mondiale del 2010 vinto con la Spagna, il rimpianto è quella Champions League mai alzata al cielo. Nasce esterno d'attacco, dal centrocampo in su è stato schierato in ogni ruolo possibile facendo anche il mediano davanti alla difesa.. Era l'estate 2020, i biancocelesti avevano un accordo totale col giocatore e avevano già fissato le visite mediche, poi è arrivata la Real Sociedad che ha fatto saltare il banco. E oggi, dopo quattro anni a San Sebastian, David Silva può lasciare il calcio.