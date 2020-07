Un'ex stagista del New York City Fc ha accusato David Villa di molestie sessuali. Skyler B ha scritto su Twitter: "Mi toccava ogni giorno e i miei capi pensavano che fosse dell'ottimo materiale comico".



L'ex attaccante spagnolo del Barcellona smentisce tutto: "Sono accuse completamente false, è difficile capire perché non siano state sollevate prima se qualcuno, all'epoca, non si sentiva a suo agio".



Intanto il club statunitense ha aperto un'indagine interna: "Prendiamo molto seriamente questo genere di cose e non tolleriamo molestie di alcun genere in qualsiasi settore della nostra società".