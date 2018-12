/

Bienvenido David Villa(@Guaje7Villa)!

\



David Villa se une a Vissel Kobe a la transferencia completa desde Nueva York FC!https://t.co/D1MEC6BcJH#vissel #visselkobe pic.twitter.com/AeamfhguIx — ヴィッセル神戸 (@vissel_kobe) 1 dicembre 2018

Dopo aver lasciato il club statunitense del New York City, l'attaccante spagnolo (37 anni lunedì 3 dicembre) ha firmato un contratto col, già suo compagno di squadra ai tempi del Barcellona. Villa era in tribuna durante la partita vinta in casa per 3-2 contro il Vegalta Sendai, con un gol di Iniesta.