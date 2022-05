, che lo ha voluto di nuovo al suo fianco per affrontare questa seconda avventura alla guida del. Coincisa con la conquista da dominatore della Liga e di una finale di Champions League contro il Liverpool - domani sera a Parigi - nella quale in pochi credevano. "nessuno si aspettava che saremmo arrivati fin qui. Abbiamo fiducia e rispetto per una squadra che in questo momento se non la migliore, è tra le due-tre migliori del mondo".Lei fino all’ultimo ci diceva che saremmo tornati al Real Madrid: è mancata il 24 maggio; la chiamata per la Spagna è arrivata il 27. E' stato un anno speciale, condito dalla gioia di essere tornati al Real Madrid che è la squadra dei sogni, non c’è niente di meglio. Forse solo il Milan si può avvicinare".Sull'accusa' al padre di essere fortunato: "L'immagine dicome gestore di campioni?La sua caratteristica è sapersi adattare e questo presuppone grande conoscenza: il calcio si può vincere in tante maniere, ma devi saperlo insegnare in modi diversi".Sul suo lavoro di vice, dai tempi del Bayern Monaco: "Ho il compito, con lo staff, di sfidarlo continuamente, metterlo in discussione, perché abbia sempre dei dubbi. Non siamo yes man. Poi in allenamento gli do una grande mano con l’organizzazione. Oggi si cerca di individualizzare il più possibile il lavoro: c’è l’aspetto fisico, psicologico, tattico, il gioco degli avversari. Una persona sola non può controllare tutto.Sono consapevole che ci siano questi pregiudizi, e sì, penso sempre di dover dimostrare qualcosa.Ma credo sia legato al fatto che in Italia la parentela fa più rumore".Sull'esperienza di Napoli: "Sono stato benissimo, vivevamo nella Riviera di Chiaia. Il primo anno abbiamo fatto bene, siamo arrivati secondi, ma la Juve aveva comprato Cristiano Ronaldo. Il difficile è stato quando le cose hanno cominciato ad andar male e non siamo riusciti a raddrizzarle. Mi spiace sia finita così".