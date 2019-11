Davide Ancelotti, oggi sulla panchina del Napoli al posto del padre Carlo, ha commentato a Sky Sport la sconfitta per mano della Roma: "Abbiamo fatto un periodo di partita in cui abbiamo giocato bene, raccogliendo meno di quello che meritavamo, quando l'inerzia era a nostro favore. Abbiamo pagato il fatto di non aver giocato bene oggi, quest'anno abbiamo un rendimento altalenante. Facciamo bene, ma non sempre".



Sui difetti della squadra: "I problemi che abbiamo sono legati soprattutto alla fase difensiva. Possiamo essere più determinati, compatti e ordinati in determinate situazione. E' difficile avere il tempo di lavorarci, perché sono tutti allenamenti di recupero e preparativi alle altre partite. Si ha poco tempo. Quest'anno sono tutte partite difficili, non ci sono gare in cui c'è un avversario nettamente superiore. Tutti i match si giocano su episodi. Rispetto alle prime dieci partite dell'anno scorso non abbiamo fatto così peggio, ma abbiamo raccolto meno".



Sul rigore causato da Mario Rui: "E' difficile così. Bisogna allenare in maniera diversa, coi difensori che devono difendere con le braccia dietro alla schiena, questo diventa un fondamentale da allenare. E' normale che nella dinamica dell'azione un calciatore possa allargare il braccio".