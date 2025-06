Davide Ancelotti nel mirino del Deportivo La Coruna

AFP via Getty Images

ha messo nel mirino. Lo rivela The Athletic. Dopo aver valutato diverse opzioni, il club spagnolo sembra deciso a puntare sul giovane allenatore italiano per guidare la squadra nella prossima stagione. Come ricorda gianlucadimarzio.com, in precedenza per Ancelotti era stata presa in considerazione la panchina dei Rangers, ma la società scozzese ha scelto di affidarsi a Russell Martin, ex allenatore del Southampton.Il Deportivo La Coruña è alla ricerca di un progetto tecnico giovane, e Ancelotti potrebbe incarnare questa visione grazie anche alla sua esperienza maturata in contesti internazionali. Se l’accordo andrà in porto, per Davide Ancelotti si tratterebbe di una sfida importante, chiamato a dimostrare sul campo le proprie qualità da primo allenatore in un club con una storia importante ma che negli ultimi anni ha vissuto momenti difficili.

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi decisivi sulla trattativa: la scelta di Ancelotti da parte del Deportivo potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova fase nella carriera del giovane allenatore italiano., classe 1989, ha fatto da assistente al padre, Carlo Ancelotti, al Bayern Monaco, all'Everton, al Napoli e al Real Madrid.