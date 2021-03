L'agente Davide Lippi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del futuro del padre Marcello: "Direttore tecnico del Napoli? E’ un ruolo che non gli dispiacerebbe. Dovesse arrivare una telefonata, valuteremmo. Ma al momento non so nulla al momento di questa possibilità e non c’è stato alcun contatto".