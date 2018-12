Davide Lippi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, per parlare della situazione di Leonardo Spinazzola e Matteo Politano.



SPINAZZOLA - “Finalmente è pronto e stiamo aspettando a braccia aperte un suo rientro in campo”, spiega l’agente in riferimento al terzino della Juventus: “Deve tornare ad essere un calciatore importante anche per la Juventus. Aspettiamo l'esordio in stagione”.



POLITANO - “Piano piano sta crescendo tanto ed è arrivato in punta di piedi. Se Matteo non si fosse conquistato la possibilità di giocare non ci sarebbe stato il suo miglioramento”.