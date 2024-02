Nicola: l'uomo dei miracoli, Niang basterà per la terza impresa?

Federico Russo

La panchina dell’Empoli quest’anno è stata contraddistinta da continui ribaltoni. Infatti la stagione è iniziata con Paolo Zanetti al comando, esonerato subito dopo il fragoroso 7-0 subito contro la Roma e 4 sconfitte in altrettante gare e per di più senza segnare una rete. Al suo posto è stato chiamato Aurelio Andreazzoli, che almeno inizialmente sembrava aver trovato il bandolo della matassa avendo vinto due gare nelle prime quattro panchine, riuscendo a fare anche delle imprese come quella di Napoli (0-1 con rete di Kovalenko). Poi però anche lui non è riuscito a portare i risultati sperati, anche in virtù del fatto che per apprendere i suoi concetti di gioco serve maggior tempo, partendo dal ritiro estivo. Cosi vista la situazione di classifica del club la società toscana ha deciso di esonerarlo e al suo posto è stato chiamato Davide Nicola, l’uomo delle rimonte impossibili, come dimostrano le rincorse con il Crotone nel 2016-2017 e con la Salernitana nel 2021-22 (anche in quel caso subentrato a stagione in corso).



LE RINCORSE - Ha dell’incredibile quello che l’allenatore classe 1973 è riuscito a fare sulle panchine di Crotone e Salernitana. Nel 2016-2017 portò a termine una rimonta clamorosa con i pitagorici, soprattutto per come si era sviluppata la stagione. Infatti al giro di boa il club calabrese si trovava ultimo con 9 punti, mai nessuno nell’era dei tre punti era riuscito a salvarsi dopo aver raccolto cosi poco nel girone d’andata. Con la vittoria nell’ultima giornata per 3-1 contro la Lazio, complice la sconfitta ironia della sorte proprio dell’Empoli contro il Palermo, i pitagorici allenati da Nicola riescono a salvarsi con 34 punti, avendo inanellato una serie di risultati positivi. La storia si ripete poco più tardi quando nella stagione 2021-2022 subentra a febbraio sulla panchina della Salernitana. La situazione anche in questo caso era molto critica trovandosi in una situazione di classifica deficitaria. Ruolo decisivo lo hanno avuto sicuramente Ederson, ora all’Atalanta, che aggiunse gamba e qualità al centrocampo, e il redivivo Simone Verdi(15 presenze 5 reti). La partita della svolta è stata il trionfo al Ferraris per 2-1 contro la Sampdoria grazie alle reti di Fazio ed Ederson. Dopo questo successo il club campano ritornò in corsa e anche grazie agli accorgimenti tattici di Nicola si arrivò ad una salvezza insperata con 31 punti totalizzati.



ANCORA UNA VOLTA? - In questa stagione è subentrato ad Andreazzoli che aveva lasciato i toscani in piena zona retrocessione totalizzando 12 punti. Il primo cambiamento è stato fatto sul piano tattico passando ad un più accorto 3-5-2. Viste le difficoltà offensive della squadra(peggiore attacco del campionato con 15 reti) si è concentrato sull’aspetto difensivo tenendo i reparti più stretti e corti per cercare di ripartire con velocità. I primi risultati vanno in quest’ottica: una vittoria contro il Monza per 3-0(tripletta di Zurkowski) e un pareggio in trasferta contro la Juventus per 1-1. Quattro gol fatti ed uno solo subito dimostrano una maggiore solidità difensiva, che sarà fondamentale se si vuole uscire dalla zona retrocessione. Per poter attaccare meglio gli spazi in ripartenza il club toscano ha riportato in Italia Mbaye Niang, che può giocare in coppia con Cambiaghi in partite in cui è essenziale abbassare il baricentro per poi ripartire, ma anche in tandem con Cerri, abile nel far salire la squadra. Due partite sono comunque poche per capire se Nicola può ripetere i precedenti, sarà importante anche trovare una continuità di rendimento, già a partire da domani quando al Castellani arriverà il Genoa.